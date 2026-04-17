Ex gieffino colpito da Helena Prestes: arriva un commento social

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Helena Prestes continua il suo grandissimo successo in seguito all’esperienza fatta al Grande Fratello che l’ha vista assoluta protagonista sia per i suoi scontri che per la nascita della storia d’amore con Javier Martinez. Proprio la modella brasiliana è stata confermata per il secondo anno di fila volto della campagna di Primadonna, un brand d’abbigliamento rigorosamente italiano. La 35enne di San Paolo ha pubblicato un post nel suo profilo Instagram in cui presenta gli abiti della nuova collezione primavera-estate del marchio. Immagini che sono state particolarmente apprezzate sia dai fans ma anche da un ex gieffino, il quale ha condiviso con Helena Prestes l’esperienza nella Casa. Si tratta di Maxime Mbanda, che ha commentato il post della donna in questo modo: “Prestami un po’ di charme”. L’uomo sembra essere rimasto colpito dai looks portati dalla donna.

Maxime Mbanda e Helena Prestes si sono conosciuti al Grande Fratello

Maxime Mbanda e la donna hanno partecipato entrambi al Grande Fratello nel 2024. In quell’occasione, il rugbista e la modella influencer avevano stretto un’amicizia anche grazie alla vicinanza di Javier Martinez. Un rapporto che nonostante il tempo sembra essere rimasto intatto. Nel frattempo, la donna ha ricevuto parole di elogio da Domy De Fano, l’art director di Primadonna. La donna intervistata da Grazia ha dichiarato le seguenti parole: “Il volto della modella Helena Prestes dà corpo all’immagine di Primadonna. Non è stata solo una scelta estetica, ma identitaria. La sua femminilità è autentica e naturale. Incarna un modello di donna libera e contemporanea.”