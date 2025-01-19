Sanremo 2025: Carlo Conti svela il primo super ospite
Sanremo 2025: Carlo Conti svela il nome del primo super ospiteIl Festival di Sanremo 2025 prende forma e Carlo Conti, conduttore dell'edizione, ha appena svelato al Tg1 il nome del primo super ospite....
A cura di Lucia Pia Caputo
19 gennaio 2025 20:39
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Sanremo 2025: Carlo Conti svela il nome del primo super ospite
Il Festival di Sanremo 2025 prende forma e Carlo Conti, conduttore dell'edizione, ha appena svelato al Tg1 il nome del primo super ospite. Sarà Jovanotti che con la sua simpatia travolgente ci accompagnerà martedì 11 Febbraio. È proprio lui il “Ragazzo fortunato”, Jovanotti veterano del Festival della Canzone italiana, a calcare il palco dell’Ariston, questa volta nelle vesti di “super ospite”.