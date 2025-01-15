Carlo Conti svela i co-conduttori di Sanremo 2025

L’attesa è finita, Carlo Conti ha finalmente svelato i nomi dei co-conduttori di Sanremo 2025. Scopriamo chi affiancherà il noto presentatore nel suo ritorno al Festival della Canzone italiana. A cond...

L’attesa è finita, Carlo Conti ha finalmente svelato i nomi dei co-conduttori di Sanremo 2025. Scopriamo chi affiancherà il noto presentatore nel suo ritorno al Festival della Canzone italiana. A condurre Sanremo con Carlo Conti ci saranno Bianca Balti, Cristiano Malgioglio, e Nino Frassica mercoledì 12; Miriam Leone, Katia Follesa e Elettra Lamborghini giovedì 13; per la serata cover Mahmood e Geppi Cucciari; per la finalissima i già annunciati Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.