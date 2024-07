Sanità, nuove assunzioni in Puglia

Puglia, nella sanità sono previste 1362 assunzioni in totale, di cui 130 dirigenti medici di medicina urgenza.

Lo ha scritto La Gazzetta del Mezzogiorno, riportando il dato emerso durante le audizioni in commissione Sanità del Consiglio regionale per fare il punto sullo stato di attuazione di una mozione risalente al 14 settembre 2021, presentata dal consigliere Massimiliano Stellato, con cui si chiedeva di autorizzare le Asl della Regione Puglia ad assumere ulteriore personale medico per far fronte, nell’immediato, alla carenza di medici presso i pronto soccorso e i del presidi ospedalieri.