Sandokan torna su Rai1: Can Yaman crede in Dio e destino
Sandokan su Rai1 dal 1° dicembre: Can Yaman Tigre Malesia. Ed Westwick antagonista. 4 serate evento. Yaman: "Credo in Dio, cuore pulito".
Sandokan torna in TV dopo cinquant’anni. Quattro serate su Rai 1 dal 1° dicembre con Can Yaman come Tigre della Malesia. Produzione Lux Vide e Rai Fiction ispirata ai romanzi di Emilio Salgari.
Cast internazionale
Ed Westwick è l’antagonista Lord James Brooke, Alanah Bloor interpreta Marianna. Yaman racconta: “Sandokan combatte e soffre per gli altri, scopre la sua identità”. L’attore turco aggiunge: “Credo in Dio, bisogna avere il cuore pulito”.
Trama avventurosa
Borneo 1841, dominio coloniale britannico. Sandokan libera un prigioniero Dayak che lo riconosce come guerriero destinato a liberare il popolo. Incontra Marianna e affronta Brooke tra Singapore e la giungla del Borneo. Un’avventura che riporta in vita il mito creato da Salgari dopo le recenti apparizioni dell’attore turco.