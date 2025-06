Can Yaman ha ritrovato l’amore: baci e tenerezze con Sara Bluma a Rimini FOTO

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Can Yaman ha finalmente trovato l’amore. Il famoso attore turco ha sfilato sul red capert dell’Italian Global Series Festival a Rimini mano nella mano con la sua nuova fiamma una deejay famosa nel panorama clubbing europeo. Il divo turco ha ufficializzato la storia con Sara Bluma, posando davanti ai fotografi. In questo frangente, la nuova coppia si è lasciata andare a delle tenere effusioni. Non ci sono ulteriori dettagli sulla loro relazione. Dopo Diletta Leotta, Can Yaman non ha più condiviso aggiornamenti sulla sua vita privata. Si parlò anche di un flirt con Francesca Chillemi e Francesca Del Fa, che avevano smentito categoricamente ogni coinvolgimento sentimentale con l’attore turco. Ora la prima apparizione pubblica con un bacio con Sara Bluma ha tolto ogni dubbi.

Can Yaman ha trovato l’amore con Sara Bluma

Sara Bluma è conosciuta nel mondo come Sara Chichani. E’ una deejay di origine algerine ma residente da tempo a Roma. La donna è famosa nel panorama clubbing europeo e vanta oltre 27 mila followers su Instagram dove condivide scatti della sua vita privata ed esibizioni in giro per il mondo. La daejay ha pubblicato il suo primo album nel 2022 e da quel momento ha iniziato a lavorare nei festival e club internazionali. La donna inoltre ha fondato Boudoir, un format di serate notturne a base di musica elettronica, burlesque e cabaret nella capitale. Can Yaman avrebbe incontrato la ragazza durante una di queste serate a Roma, dove ha la casa da ormai qualche anno.