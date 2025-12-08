SerieTV

Sandokan su Rai1: stasera la seconda puntata con Can Yaman

Can Yaman torna protagonista questa sera, 8 dicembre 2025, con la seconda puntata di Sandokan su Rai 1. La serie evento continua a mietere successi dopo il debutto da record.

Fabrizio Della Corte8 Dicembre 2025
La serata si apre con l’episodio “La presa e la paura”, dove Sandokan e la sua ciurma avanzano nei territori controllati dagli inglesi. L’obiettivo è colpire le miniere dove centinaia di lavoratori vengono sfruttati dal Sultano alleato della Corona. Il sergente Murray intensifica la caccia, mentre Marianna scopre la vera realtà delle terre occupate.

Singapore e il Capodanno Lunare

Nel secondo episodio, “La maschera di Singapore”, la Tigre della Malesia cerca rifugio nella grande città-porto durante i festeggiamenti del Capodanno LunareCan Yaman mostra un lato inedito del personaggio legato alle sue origini orientali.

Sandokan va in onda dalle 21.30 su Rai 1 ed è disponibile in streaming su RaiPlay.

