Sandokan su Rai1: stasera la seconda puntata con Can Yaman

La serata si apre con l’episodio “La presa e la paura”, dove Sandokan e la sua ciurma avanzano nei territori controllati dagli inglesi. L’obiettivo è colpire le miniere dove centinaia di lavoratori vengono sfruttati dal Sultano alleato della Corona. Il sergente Murray intensifica la caccia, mentre Marianna scopre la vera realtà delle terre occupate.

Singapore e il Capodanno Lunare

Nel secondo episodio, “La maschera di Singapore”, la Tigre della Malesia cerca rifugio nella grande città-porto durante i festeggiamenti del Capodanno Lunare. Can Yaman mostra un lato inedito del personaggio legato alle sue origini orientali.

Sandokan va in onda dalle 21.30 su Rai 1 ed è disponibile in streaming su RaiPlay.