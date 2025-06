[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

San Nicandro Garganico, ecco gli artisti della Festa Patronale

Fumata bianca, “HABEMUS”ARTISTI!

Dopo mesi di chiamate, discussioni e proposte, finalmente insieme all’Amministrazione Comunale e allo sponsor Gruppo Vocino di Antonio Vocino , siamo riusciti a chiudere le nostre serate. Come vi avevamo preannunciato, è stato molto difficile trovare artisti disponibili per le piazze, ma, nonostante tutto, speriamo di non aver deluso le aspettative.

Quest’anno doppia sorpresa: ANNA TATANGELO il 20 Giugno 2025 Piazza IV Novembre e, per chiudere, ZERO ASSOLUTO il 21 Giugno 2025 sempre in Piazza IV Novembre !

Non mancate