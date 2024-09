San Marco in Lamis, Silvia Mezzanotte con Carlo Marrale per la Festa Patronale

SABATO 21 SETTEMBRE SAN MARCO IN LAMIS

VACANZE ROMANE tour Marrale e Mezzanotte

Carlo Marrale (co-fondatore e autore dei brani storici dei Matia Bazar) e Silvia Mezzanotte( inconfondibile voce del gruppo per oltre 10 anni) presentano



VACANZE ROMANE tour



Un lungo viaggio in musica tra le canzoni dei Matia Bazar raccontate da due grandi protagonisti della band, nel quale gli artisti, oltre a proporre la nuova versione del brano Vacanze Romane rivivono , tra aneddoti e canzoni, la loro grande storia attraverso i successi del gruppo : Stasera che sera, Per un’ora d’amore, Solo tu, Mister Mandarino, C’è tutto un mondo intorno, Ti sento, Brivido caldo fino a Messaggio d’amore che ha visto i Matia Bazar con la voce di Silvia vincere per la seconda volta il Festival di Sanremo. Uno spettacolo ad alta densità emotiva, tra ricordi indelebili e canzoni senza tempo, che hanno fatto la storia della musica italiana.