Samsung svela monitor gaming a 1040Hz: specifiche folli

Samsung si prepara a presentare una nuova generazione di monitor da gaming Odyssey pensati per gli utenti più esigenti. Le specifiche annunciate non hanno precedenti nel settore e rappresentano il mas...

Samsung si prepara a presentare una nuova generazione di monitor da gaming Odyssey pensati per gli utenti più esigenti. Le specifiche annunciate non hanno precedenti nel settore e rappresentano il massimo che la tecnologia attuale possa offrire.

Caratteristiche da record

La lineup comprende cinque modelli di fascia alta distribuiti tra le serie Odyssey G9, G6 e G8. Il modello più sorprendente è l'Odyssey 3D G9, il primo monitor gaming 3D 6K al mondo che non richiede l'uso di occhiali. La tecnologia di eye tracking in tempo reale adatta profondità e prospettiva dell'immagine in base alla posizione dell'utente.

L'Odyssey G6 spinge sull'estremo della velocità pura con un pannello IPS che raggiunge una frequenza di aggiornamento massima di 1.040Hz in risoluzione HD. "Solamente fino ad un anno fa, queste specifiche non sarebbero state possibili", ha spiegato Hun Lee, Vicepresidente esecutivo di Samsung.

La serie Odyssey G8 si articola in tre varianti. Il G80HS propone un pannello IPS con doppia modalità 6K a 165Hz e 3K a 330Hz. A completare la gamma c'è l'Odyssey OLED G8 con pannello QD-OLED, risoluzione 4K e refresh rate fino a 240Hz. La porta DisplayPort 2.1 UHBR20 consente una trasmissione del segnale senza compressione. Tutti i modelli saranno esposti al CES di Las Vegas 2026.