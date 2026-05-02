Salerno, narcotizza ed evira il marito: “L’ho fatto per gelosia”

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Un caso di violenza estrema scuote Angri, nel Salernitano, dove una donna di 35 anni è stata arrestata dopo aver narcotizzato e poi evirato il marito. Una vicenda drammatica, avvenuta nel pomeriggio del Primo Maggio, che ha lasciato sgomenta l’intera comunità locale. Secondo le prime ricostruzioni investigative, all’origine del gesto ci sarebbe una forte gelosia, maturata dopo il sospetto di un tradimento.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto emerso, la donna avrebbe somministrato al marito un sonnifero durante il pranzo, provocandogli un forte stato di sonnolenza.

Approfittando del fatto che l’uomo si fosse addormentato, lo avrebbe poi aggredito utilizzando un coltello da cucina, provocandogli una gravissima mutilazione.

L’uomo, 41 anni, nonostante le condizioni critiche, è riuscito a svegliarsi per il dolore e a chiedere aiuto ai vicini, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Trasportato d’urgenza in ospedale, è stato sottoposto a un intervento chirurgico e resta ricoverato in gravi condizioni.

L’arresto e le accuse

I carabinieri sono intervenuti poco dopo, procedendo all’arresto della donna praticamente in flagranza. La 35enne è ora accusata di tentato omicidio, vista la gravità delle lesioni inflitte al marito.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore, che dovrà chiarire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e verificare le sostanze utilizzate per narcotizzare la vittima.

Il movente: la gelosia

Secondo gli investigatori, alla base del gesto ci sarebbe la gelosia, probabilmente legata alla scoperta di un presunto tradimento.

Un movente che, se confermato, trasformerebbe la vicenda in un caso estremo di violenza domestica maturata all’interno di un contesto relazionale degenerato.

Una comunità sotto shock

La vicenda ha sconvolto la comunità di Angri, dove la coppia viveva da tempo.

Un episodio che riporta al centro dell’attenzione il tema della violenza nelle relazioni, mostrando come dinamiche di controllo, ossessione e sospetto possano sfociare in atti di brutale aggressione.