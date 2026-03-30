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Sabato mattina presso l’I.I.S.S. Toniolo di Manfredonia si è svolto il primo incontro del progetto “Trought the school gate”, promosso dalla Questura di Foggia con il sostegno dell’Ufficio Scolastico Provinciale.

Il progetto mira a sensibilizzare gli alunni alla legalità, rappresentando come il rispetto delle regole sia sinonimo di partecipazione alla vita di relazione e di bilanciamento democratico delle proprie aspettative rispetto a quelle dell’altro.

Una giornata trascorsa in compagnia della Polizia di Stato e durante la quale, alla presenza del Questore e di operatori specializzati della Questura di Foggia e delle Specialità della Polizia di Stato della Provincia, gli alunni hanno potuto ascoltare interventi incentrati sull’importanza dei valori costituzionali, sulle implicazioni del delinquere, sui rischi derivanti dall’assunzione di droghe e alcolici, sulla educazione stradale e ferroviaria.

L’incontro ha fatto registrare una attenta e attiva partecipazione dei giovani studenti. Il progetto “Trought the school gate” proseguirà nei prossimi giorni presso ulteriori istituti scolastici della provincia.