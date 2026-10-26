Rottura tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: spunta un nuovo retroscena

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Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti e innamorati nel 2020 quando hanno partecipato al Grande fratello vip, a quel tempo ancora condotto da Alfonso Signorini, oggi lontano dalla televisione. Una storia d’amore che un anno fa ha visto l’arrivo del loro primo figlio, Kian. In questo ultimo periodo, i Prelemi – come si fanno chiamare in rete – sono finiti al centro dell’attenzione mediatica per alcuni voci sempre più insistenti di crisi. Il portale Dagospia ha annunciato che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli avrebbero deciso di lasciarsi. Il sito ha riportato che alla base della rottura ci sarebbe un tradimento da parte di lui.

Nuovi retroscena sulla rottura tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

A distanza di alcuni giorni, ecco che Amedeo Venza ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram con altri retroscena in merito alla rottura del Prelemi. Il noto esperto di gossip grande amico di Pierpaolo Pretelli ha fatto sapere in una storia pubblicata sui social: “Ci sono storie che finiscono, anche quando qualcuno si ostina a non volerlo accettare. La relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo è giunta al termine. Una decisione definitiva, maturata in seguito a questioni estremamente serie e private che non meritano la spettacolarizzazione“. Nel frattempo, i diretti interessati hanno preferito non commentare le ultime indiscrezioni, preferendo concentrarsi sui rispettivi impegni di lavoro.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli (Foto Ig @giuliasalemi)