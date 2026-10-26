Il Paradiso delle Signore, cambio programmazione: martedì 27 ottobre la puntata inizia in anticipo
Cambio di programmazione su Rai 1 per Il Paradiso delle Signore. Martedì 27 ottobre 2026, la soap opera andrà in onda in anticipo, intorno alle 15:15, per poi lasciare spazio a uno speciale del Tg1.
Clicca e guarda il video della news
Alle 16:00 è infatti prevista la diretta da Assisi dedicata all’Incontro Internazionale di Preghiera per la Pace, con la partecipazione di Papa Leone XIV. L’evento sarà seguito dal Tg1 in collaborazione con Rai Vaticano.
Per i tanti fan de Il Paradiso delle Signore, cambia dunque l’orario del consueto appuntamento con le vicende del grande magazzino milanese. Gli appassionati dovranno sintonizzarsi su Rai, prima del solito così da non perdersi nemmeno un minuto della nuova puntata della soap targata Rai.
La variazione è legata all’evento speciale e non implica ad un cambiamento definitivo della programmazione. Il Paradiso delle Signore dal 28 ottobre tornerà infatti ad occupare il suo slot orario abituale. La soap, giunta all’undicesima stagione, continua a registrare ottimi risultati in termini di ascolto.
Il Paradiso delle Signore colleziona in media 1,1-1,2 milioni di telespettatori a puntata, con uno share compreso tra il 14 e il 15%.