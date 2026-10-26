Helena Prestes: “gelosa di Javier Martinez?”, arriva un’epica risposta

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Helena Prestes continua a far parlare di sé grazie ai contenuti che pubblica sui social dov’è molto attiva. La modella brasiliana ha saputo fidelizzare un nutrito numero di fans in seguito al suo percorso all’interno della casa del Grande fratello avvenuto nel 2024. In queste ore, la donna ha strappato un sorriso ai propri utenti con un video che ha pubblicato nel suo profilo Tiktok, dov’è seguita da oltre 200 mila utenti. Nel filmato si vede Helena Prestes fare cenno alla sua storia d’amore con Javier Martinez, conosciuto due anni fa nel reality show di Mediaset. La donna ha dato un’epica risposta alla seguente domanda: “Ma non sei gelosa di lui?”. L’ex gieffina ha dichiarato: “No perché anche chi è a dieta può guardare il menù tanto non mangiano sono a dieta”

Helena Prestes è tra le content creator più seguite su Tiktok

Helena Prestes ha strappato un sorriso ai suoi fans con un nuovo video pubblicato su Tiktok. La modella-influencer brasiliana è una delle content creator più seguite sul social network dove delizia il suo pubblico con alcuni simpatici filmati. In passato, la 36enne aveva ottenuto oltre 1 milione di visualizzazioni quando aveva postato una scenetta insieme a Javier Martinez. In quell’occasione, la donna e l’ex pallavolista argentino si erano finti genitori di un ragazzo rincasato tardi da una festa.

Helena Prestes e Javier Martinez – Foto: Instagram