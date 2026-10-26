Una coppia del Grande fratello aspetta un bambino? L’indiscrezione

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Il Grande fratello ha visto la nascita di diverse storie d’amore nel corso delle edizioni andate in onda in prima serata sui teleschermi di Canale 5. Durante la sesta edizione del reality show, la Casa ha visto Federica Calemme conoscere Gianmaria Adinolfi. Dopo essersi innamorati a fine 2021, la coppia ha deciso di unirsi in matrimonio il 7 giugno 2025 in Costiera Amalfitana in una sontuosa cerimonia. A distanza di tempo, ecco che i due ex protagonisti del Grande fratello sono tornati a far parlare di loro per un’indiscrezione. Deianira Marzano ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dove ha annuncia che Federica Calemme e Gianmaria Adinolfi aspetterebbero il loro primo figlio.

Grande fratello, Federica Calemme e Gianmaria Adinolfi starebbero per diventare genitori

Federica Calemme e Gianmaria Adinolfi sarebbero in procinto di diventare genitori in seguito al matrimonio avvenuto un anno fa in Campania alla presenza di amici e famigliari. Un anno fa, la coppia era stata ospite dello studio di Verissimo dove aveva rivelato che tra i loro sogni più grandi c’era quello di formare una famiglia. I due avevano dichiarato ai microfoni di Silvia Toffanin: “Sogniamo di costruire una famiglia, di avere un figlio, sarebbe il regalo più grande”. In quell’occasione, la modella napoletana aveva detto: “Non si è mai pronti, però ho la persona più bella al mio fianco e ho voglia di costruire la famiglia”