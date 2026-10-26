Tutto per la mia famiglia: nuova puntata extra-large in arrivo, fans entusiasti

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Nuovo appuntamento in prima serata con Tutto per la mia famiglia. La serie turca andrà in onda giovedì 29 ottobre su Canale 5, alle 22:00 circa, subito dopo l’appuntamento con La ruota della fortuna. Una nuova puntata extra-large pronta a riservare al pubblico grandi emozioni. Cosa accadrà nel corso dei nuovi episodi? Le anticipazioni fanno sapere che Sengul inviterà a cena Orhan con la speranza di riconquistarlo e recuperare il loro rapporto.

Intanto a scuola ci saranno alcuni cambiamenti che riguardano i rapporti tra i ragazzi. Harika provocherà Ogulcan e deciderà di interrompere ogni rapporto con lui, iniziando a frequentare Emir. Una scelta che potrebbe modificare gli equilibri, e che a sua volta potrebbe dare spazio a nuove incomprensioni.

La luce dei riflettori sarà focalizzata anche su Resul che elaborerà un piano per entrare nella villa di Akif e recuperare un vecchio dispositivo elettronico, che potrebbe contenere alcuni segreti del passato.

La nuova puntata di Tutto per la mia famiglia si preannuncia dunque carica di emozioni e allo stesso tempo ricca di colpi di scena. Gli episodi della serie, una volta andati in onda in prima visione su Canale 5, possono essere riapprezzati on-demand su Mediaset Infinity.