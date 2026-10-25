Pierpaolo Pretelli lontano da Giulia Salemi: ecco con chi è stato visto

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Pierpaolo Pretelli continua a tenere alta l’attenzione del popolo italiano. L’uomo ha ottenuto grande popolarità nel 2020 quando ha partecipato al Grande fratello vip dove si è classificato in seconda posizione. Proprio in quel contesto televisivo, l’ex velino di Striscia La Notizia ha conosciuto Giulia Salemi, dalla quale ha avuto un bambino un anno fa. Una storia d’amore che sembra essere arrivata ai titoli di coda secondo alcune indiscrezione. Pierpaolo Pretelli sarebbe sempre più lontano da Giulia Salemi. L’uomo si è trasferito in una nuova abitazione di Milano per poi recarsi in America per passare alcuni giorni col primogenito. Tornato in Italia, l’ex gieffino è stato ospite de La vita in diretta.

Pierpaolo Pretelli con Raffaella Fico a Corinaldo: il motivo

In queste ore, Pierpaolo Pretelli è tornato a far parlare di sé per aver preso parte ad un evento. L’uomo ha fatto da testimonial alla 26esima edizione di Halloween – La festa delle streghe in programma a Corinaldo in provincia di Ancona. L’ex velino di Striscia La Notizia ha partecipato insieme a Raffaella Fico che era in veste di madrina dell’evento. L’uomo appare concentrato sulla sua carriera, preferendo evitare di rispondere ai rumors che stanno circolando in merito alla presunta rottura con Giulia Salemi.

Pierpaolo Pretelli (Foto Ig @isoladeifamosi)