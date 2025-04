[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

🐦‍⬛🐦‍⬛RONDINI E RONDONI IN ARRIVO🐦‍⬛🐦‍⬛

Sono appena arrivati i primi gruppi di rondini e rondoni in Capitanata, tra un paio di settimane ne arriveranno altri! 🪺🐦‍⬛

Per favore, se ne trovate uno a terra sfinito non lasciatelo morire; innanzitutto dategli un pò d’acqua (circa 5 gocce d’acqua aiutandovi col contagocce o una siringa senza ago o semplicemente col dito) e chiamate le guardie zoofile o l’OIPA o l’USL veterinaria.

Le Rondini e i Rondoni che vedete svolazzare tra i tetti del centro strorico di FOGGIA, cosi come in tutti i paesi della Capitanata, vengono da molto lontano!

Il loro viaggio inizia dall’AFRICA MERIDIONALE agli inizi di febbraio, per giungere in Capitanata tra la metà di Marzo e la prima decade di Aprile.

Percorrono quasi 10.000 chilometri (circa 10 volte la lunghezza dell’Italia) non solo per ritrovare il loro clima ideale ma anche per riprodursi. Per questo motivo non bisogna distruggere eventuali nidi sui cornicioni, balconi, antenne, ecc.. .

COSA MANGIANO LE RONDINI?

《RONDINI E RONDONI SI NUTRONO QUASI ESCLUSIVAMENTE DI INSETTI VOLANTI (quelli che a voi danno tanto fastidio) ad eccezione di vespe, calabroni e mosche carnaie.

Anche se sono in molti a credere che non abbiano bisogno di acqua, invece ne necessitano eccome》

Le Rondini covano durante il mese di Maggio sfamano i loro piccoli per circa 15 giorni e al ventesimo giorno son già pronti per volare. È tutto un processo rapidissimo per il semplice motivo che le rondini solitamente vivono solo fino a 4 anni, di rado raggiungono i 6 anni. Si nutrono di insetti, ad eccezione di vespe, calabroni e mosche carnaie.

Tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre le nostre rondini e i rondoni tornano nuovamente in Sud-Africa e in Africa centrale, alcuni gruppi di “rondoni” si avviano anche alcune settimane prima, quindi, si riuniscono in stormi, sorvolano il mar mediterraneo, raggiungono l’Egitto e seguendo il fiume Nilo arrivano a destinazione.

Le Rondini ci fanno compagnia durante i tramonti meravigliosi dell’estate Foggiana, ci svegliano dolcemente al mattino e rasserenano l’anima.❤️

Clima&Scienza

Ph.: google Earth