Al Bano Carrisi spericolato ad 83 anni: il pubblico sorpreso

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Al Bano Carrisi è tra i cantanti più apprezzati in Italia. Nonostante gli 83 anni, il Leone di Cellino San Marco continua a girare l’Italia e l’estero per intrattenere il suo pubblico con le sue canzoni. In queste ore, l’uomo è tornato a far parlare di sé per un gesto di cui si è reso protagonista nel corso di un concerto che ha fatto di recente a Bagheria. Nel filmato che sta girando sul web si vede il compagno di Loredana Lecciso mentre si arrampica su di un traliccio presente nei pressi del palco. Al Bano Carrisi ha quindi iniziato ad intonare Felicità per poi esclamare: “Salire sui tralicci? D’altronde l’uomo è nato dalla scimmia e io ne sono un rappresentante” sotto lo sguardo di un pubblico un po’ preoccupato.

Al Bano Carrisi si arrampica su un traliccio durante il suo concerto

Il Leone di Cellino San Marco si è reso protagonista di un nuovo gesto che ha sorpreso il pubblico. Al Bano Carrisi è infatti salito su di un traliccio presente al lato del palco, da cui stava cantando i suoi più grandi successi. La nuova trovata dell’ex marito di Romina Power ha fatto il giro della rete e scatenato la reazione da parte del popolo social. Un utente su X ha scritto: “Perché tutto questo? Ma il senso quale sarebbe?” ed ancora “sembra un bradipo che si arrampica sul tronco di un albero.” Ad 83 anni, l’uomo ha dimostrato di avere ancora la vivacità di un ragazzino.