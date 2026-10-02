La Promessa, cambio programmazione: la soap si ferma in prime time, quando va in onda e perché

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Cambio di palinsesto per La Promessa. Dal 3 ottobre la soap opera spagnola non sarà più trasmessa in prima serata il sabato su Rete 4.

Le nuove puntate continueranno però a essere trasmesse quotidianamente nella fascia preserale, con appuntamento previsto intorno alle ore 19:40. Per i telespettatori, quindi, non si tratta di una sospensione, ma di una riduzione dello spazio dedicato alla serie.

Il sabato sera Rete 4 proporrà un film, mentre la prima serata di Canale 5 sarà occupata da Tu si que vales. La soap con Jana e Manuel manterrà dunque la sua presenza quotidiana, ma senza più la lunga maratona di episodi che aveva caratterizzato la programmazione estiva.

Al momento non è stata indicata una nuova data per un eventuale ritorno de La Promessa in prima serata. La soap, nonostante il cambio di programmazione, resta saldamente confermata nel palinsesto Mediaset.