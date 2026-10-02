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La Promessa, cambio programmazione: la soap si ferma in prime time, quando va in onda e perché

Sara Federico2 Ottobre 2026
Angela de La Promessa (Screen Mediaset Infinity)
Angela de La Promessa (Screen Mediaset Infinity)
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Cambio di palinsesto per La Promessa. Dal 3 ottobre la soap opera spagnola non sarà più trasmessa in prima serata il sabato su Rete 4.

Le nuove puntate continueranno però a essere trasmesse quotidianamente nella fascia preserale, con appuntamento previsto intorno alle ore 19:40. Per i telespettatori, quindi, non si tratta di una sospensione, ma di una riduzione dello spazio dedicato alla serie.

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Il sabato sera Rete 4 proporrà un film, mentre la prima serata di Canale 5 sarà occupata da Tu si que vales. La soap con Jana e Manuel manterrà dunque la sua presenza quotidiana, ma senza più la lunga maratona di episodi che aveva caratterizzato la programmazione estiva.

Al momento non è stata indicata una nuova data per un eventuale ritorno de La Promessa in prima serata. La soap, nonostante il cambio di programmazione, resta saldamente confermata nel palinsesto Mediaset.

BCC San Giovanni Rotondo
Sara Federico2 Ottobre 2026