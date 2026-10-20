Al Bano Carrisi sostiene le proteste al Sud: “Qui la vita è durissima”

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Al Bano Carrisi è tra i cantanti più amati in Italia. In queste ore, il Leone d Cellino San Marco ha deciso di dire la propria opinione in merito alle proteste che stanno avvenendo nel Sud Italia. In Puglia ed in Calabria, moltissimi autotrasportatori stanno protestando contro il caro carburante. Intervistato dall’Adnkronos, l’artista pugliese ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza verso coloro che stanno manifestando. Al Bano Carrisi ha dichiarato le seguenti parole: “Tutto quello che sta succedendo non è piacevole. Io, vivendo qui, questo disagio lo percepisco, lo vivo: riesco a fare il contadino semplicemente perché il cantante lo sostiene ma qui la vita è veramente dura, veramente durissima”

Al Bano capisce le proteste degli autotrasportatori

Sempre all’Adnkronos, Al Bano Carrisi ha affermato di capire le proteste degli autotrasportatori e di soffrire molto per loro perché anche lui ha conosciuto la povertà. Il compagno di Loredana Lecciso ha quindi rivelato come si potrebbe risolvere questo problema: “ci vuole l’unione di tutte le forze intellettuali e culturali. E’ necessario unirsi per risolvere le problematiche, qua invece ci dividiamo per appesantirle. Mi auguro che ci sia benzina per tutti; mi auguro che si possa raggiungere quel pizzico di benessere che è frutto di un grande lavoro, mi auguro che tutti possano godere del bello di questo meraviglioso Paese”.