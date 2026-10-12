Romina e Cristel, parole durissime verso Al Bano: c’entra la madre

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Romina e Cristel Carrisi sono state ospiti della puntata di Verissimo andata in onda lo scorso 11 ottobre sui teleschermi di Canale 5. Le due sorelle hanno rilasciato una lunga intervista nel salotto televisivo di Silvia Toffanin dove hanno parlato del difficile rapporto con loro padre Al Bano Carrisi. Entrambe hanno usato parole durissime verso il genitore per difendere la loro madre Romina Power. Cristel ha spiegato di aver smesso di parlare con il Leone di Cellino di San Marco in seguito alla sua ospitata a Domenica In dove si rese protagonista di una sfuriata verso la cantante americana. La donna ha spiegato: “Ci sono state diverse cose negli ultimi anni, l’ultima è stata la sfuriata di papà in televisione In quel momento ho detto: ‘qui c’è qualcosa di serio e profondo che non va’. Da quel momento abbiamo smesso di parlarci“. Romina ha usato parole di condanna verso il comportamento di Al Bano: “Sarebbe giusto pensare ai tuoi figli, specialmente se sei un personaggio pubblico, prima di andare in televisione a inveire contro la loro madre. Accendere la tv e vedere tuo padre che sfuria contro tua madre fa male a un figlio.”

Cristel e Romina condannano il comportamento di Al Bano verso la madre

Intervistate da Verissimo, Cristel e sua sorella hanno condannato il comportamento di Al Bano ai danni della loro madre. Romina ha spiegato che suo padre non ha ancora chiesto scusa per quella sfuriata, ammettendo: “non si è giustificato: lì ci sono anni e anni di rancore e di non risolto. Lui ha esagerato nell’attacco“. Cristel ha quindi rincarato la dose, prendendo le difese a spada tratta dell’artista americana: “Povera mamma, lei non riesce a fare una cosa senza che ci sia sempre una replica, da tanti anni a questa parte. E’ frustrante ed è doloroso per lei. Mia madre è una ragazza che a 14 anni ha iniziato a lavorare e ancora non ha smesso e ogni volta che fa una cosa si deve sentire criticata. Per anni io ho faticato a capirla, ora capisco molto più lei che papà”