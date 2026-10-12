Javier Martinez sorprende Helena Prestes: la dichiarazione

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Javier Martinez e Helena Prestes continuano a stare al centro dell’attenzione nonostante sia passato diverso tempo dalla loro partecipazione al Grande fratello. La modella brasiliana ed il pallavolista argentino hanno riscoperto in questo ultimo periodo la gioia di condividere contenuti di coppia sui social. In queste ore, la 36enne di San Paolo ha pubblicato un nuovo video nel suo profilo Tiktok dove si mette alla prova come cuoca. Nel filmato si vede l’ex gieffina sorprendere il suo compagno con una torta ricoperta di cioccolato fatta con le sue mani. La donna ha deciso di prendere Javier Martinez per la gola e sembra esserci riuscita. L’ex opposto della Terni volley academy ha riempito di complimenti Helena Prestes dopo aver assaggiato una fetta di torta. L’uomo esclama verso la donna durante i momenti finali del video: “Brava brava.. allora vedi che sai cucinare.”



Javier Martinez elogia le qualità dietro ai fornelli di Helena Prestes

Il pallavolista argentino ha elogiato le qualità dietro ai fornelli di Helena Prestes. La modella brasiliana ha infatti sorpreso il compagno con una torta ricoperta di cioccolato che ha conquistato il palato di lui e degli utenti virtuali. In rete non sono mancate le reazioni al filmato. Se alcuni hanno elogiato la bravura dell’ex gieffina come aspirante pasticcera, altri hanno messo in evidenza la loro dolcezza. Nel frattempo, gli Helevier come di fanno chiamare dalle rete hanno passato una domenica sul lago di Lecco dove hanno preso residenza da tempo. La modella e Javier Martinez sono stati beccati insieme ai dirigenti della loro agenzia che cura i loro diritti di immagine.

Lei dolcissima🥹❤️lui che gli fa sempre i complimenti li adoro punto pic.twitter.com/Qojh92YKYx — ✨💎(Pamy)💎✨ (@pamela202348) October 11, 2026