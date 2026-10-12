La Promessa quando finisce su Rete 4? Svelata la data

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La Promessa è tra le soap opera di maggiore successo delle reti Mediaset. In onda da ormai diverso tempo, le vicende di Curro e Manuel hanno catturato sempre più pubblico su Rete 4, registrando oltre 1 milione di telespettatori. Un grande successo che è destinato a far compagnia agli italiani ancora per diverso tempo. Secondo alcune indiscrezioni circolate sul web si evince che la messa in onda delle ultime puntate de La Promessa non ha ancora una data certa. In Italia, Mediaset sta attualmente trasmettendo la quarta stagione mentre in Spagna è in onda la quinta con grande riscontro di pubblico. Per questo motivo, i fans possono dormire sogni tranquilli poichè le vicende ambientate nel marchesato de Lujan continueranno ad intrattenerli ancora per molto tempo.

La Promessa rinnovata per una sesta stagione in Spagna

La soap opera continua il suo incredibile successo sia in Italia che in Spagna. Per questo motivo, La 1 ha deciso di rinnovare La Promessa per una sesta stagione che andrà in onda nel 2028 sui teleschermi di Rete 4. Le storie ambientate nel marchesato hanno conquistato davvero tutti grazie ad una trama ricca di colpi di scena. Le anticipazioni delle prossime puntate trasmesse in Italia rivelano che Angela deciderà di togliersi la vita per non sposare Lorenzo. La ragazza verrà ritrovata priva di sensi da Curro che riuscirà a strapparla dalla morte, facendole rimettere i medicinali che aveva ingerito per tentare il suicidio. L’ex baronetto porterà poi il ragazza in una baita di montagna dove resteranno per alcune settimane. Lorenzo, invece, farà credere agli invitati del suo matrimonio che Angela abbia avuto un attacco di appendicite per giustificare la sua assenza.