Roma GRA incidente oggi: scontro tre auto, due feriti mattina

Mattinata di traffico intenso e disagi sul Grande Raccordo Anulare di Roma a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 8:30 del 3 dicembre 2025. Lo scontro ha coinvolto tre vetture – una Fiat 500, una Toyota Yaris e una Mercedes Classe A – provocando il ferimento di due persone e lunghe code in entrambe le direzioni di marcia per oltre due ore.

Le dinamiche dello scontro

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale, l’incidente sarebbe stato causato da una manovra azzardata di sorpasso da parte della Mercedes, che avrebbe tagliato la strada alla Toyota. L’impatto a catena ha coinvolto anche la Fiat 500 che sopraggiungeva, creando un effetto domino. I due feriti, conducenti della Toyota e della Fiat, sono stati trasportati al policlinico Tor Vergata con codice giallo: fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita.

Traffico paralizzato per ore

L’incidente ha mandato in tilt la circolazione del GRA, già congestionato per l’ora di punta, provocando ripercussioni anche sulle arterie cittadine collegate. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il 118 e diverse pattuglie della Polizia Stradale per gestire viabilità e soccorsi. Le tre auto sono state rimosse intorno alle 10:30, permettendo la graduale ripresa del traffico. L’ennesimo episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale nella Capitale.