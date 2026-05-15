Rocco Casalino e Alejandro Martinez sono una coppia aperta: “Sto cercando di limitare la gelosia”

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Da qualche mese Rocco Casalino ha ritrovato l’amore con Alejandro Martinez, nonostante sia una storia d’amore nata da poco è diventata subito importantissima.

Con il compagno l’ex politico ha iniziato a pensare alla possibilità di sposarsi e avere dei figli, insieme sono davvero felici. Ospiti ieri a Le Iene hanno parlato della loro relazione, svelando interessanti ed inediti dettagli. Il 30enne colombiano ha svelato che è Rocco Casalino il più geloso tra loro, lui non è affatto una persona gelosa, ha poi dichiarato: “Siamo una coppia aperta, ma si può dire una coppia onesta”.

Rocco Casalino è ancora geloso ma non vuole limitare la libertà del compagno Alejandro Martinez: cosa ha detto sulla loro relazione

In merito al fatto di essere una coppia aperta il giornalista ha rivelato che quando si sono fidanzati hanno deciso di scegliersi pur restando liberi di fare quello che vogliono. Questa cosa all’inizio lo spaventava, però non vuole impedirgli a trent’anni di fare le sue esperienze proprio come ha fatto lui nel corso della sua vita. In merito a ciò ha svelato: “Io a 50 anni ho fatto tutte le esperienze possibili, sono stato con più di 1.000 uomini“.

Rocco Casalino ha fatto sapere che non gli piace quando ci provano con il compagno davanti a lui, pensa che non sia rispettoso. Riferendosi al rapporto con Alejandro Martinez ha però detto che sta cercando di limitare la sua gelosia, ha poi svelato: “La nostra prima lite c’è stata proprio per gelosia, da allora io non l’ho mai più offeso. Bisogna fermare subito gli elementi tossici nelle relazioni“.