Ritrovato l’uomo scomparso ieri sera a Zapponeta

ZAPPONETA – È stato ritrovato Matteo Stefanino, l’uomo che da ieri mattina era scomparso dopo essersi recato in campagna. Siamo stati informati dalla famiglia che un’ora fa le forze dell’ordine, hanno ritrovato l’uomo nelle campagne di Trinitapoli. Un grande spavento per la famiglia che aveva perso le tracce dell’uomo da ieri mattina, prontamente le forze dell’ordine si sono messe a disposizione per ritrovare l’uomo nella zona tra Zapponeta Trinitapoli e Cerignola. L’uomo si recava spesso in campagna per piccoli lavori agricoli. La famiglia ringrazia tutti coloro si sono messi a disposizione per ritrovare l’uomo.