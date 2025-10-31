Zapponeta, scomparso Matteo Stefanino: ricerche in corso per ritrovare il 74enne

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Attimi di ansia in quel di Zapponeta, dove un uomo di 74 anni è scomparso da questa mattina: si sarebbe allontanato per una classica escursione in campagna senza far più ritorno a casa.

L’uomo svolgeva piccole attività agricole e conosceva bene le campagne della zona, motivi per cui le ricerche si stanno concentrando nelle aree tra Zapponeta, Trinitapoli e Cerignola.

A dare l’allarme sono stati i familiari, i quali hanno allertato le Forze dell’Ordine dato il mancato rientro dell’uomo. Impegnati nelle ricerche anche i Vigili del Fuoco, i volontari della Protezione Civile e diversi cittadini della zona.

L’uomo in questione è Matteo Stefanino, sposato e padre di famiglia: nelle ultime ore c’è grande apprensione tra parenti e amici per mancanza di notizie.

In attesa di novità, le ricerche proseguiranno nelle prossime ore col supporto di unità cinofile e droni per visionare dall’alto alcune zone difficilmente raggiungibili.

Chiunque possa avere notizie dell’uomo, può allertare i Carabinieri o il 112.