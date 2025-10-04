Ripensare l’educazione: il Learning Sciences Institute al Mondadori Bookstore Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, 6 ottobre 2025 – ore 18:30, Mondadori Bookstore

Il Mondadori Bookstore di Manfredonia accoglierà un incontro di grande rilievo culturale e scientifico dedicato ai temi dell’educazione, dell’innovazione e del futuro della didattica. L’evento è promosso dal Learning Sciences Institute (LSi) dell’Università di Foggia. Apriranno la serata i saluti istituzionali del Sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, della Vicesindaca e Assessora al Bilancio, Patrimonio e Istruzione, Cecilia Simone, e di Barbara Prencipe, padrona di casa dell’evento. I protagonisti della serata saranno due opere che affrontano tematiche centrali per il mondo dell’educazione e della formazione contemporanea. Il primo volume, “Sistemi educativi e devianza. Prospettive di Etnopedagogia criminale”, scritto dalla prof.ssa Giusi Antonia Toto e dal dott. Leonardo Palmisano, esplora il rapporto tra i sistemi educativi e i fenomeni di devianza, adottando una prospettiva etnopedagogica. Questo lavoro rappresenta un contributo fondamentale per comprendere come l’educazione possa essere un mezzo efficace per contrastare il disagio sociale e promuovere percorsi di inclusione. Il secondo volume, “Innovazione educativa. Tecnologie e strategie per la didattica del futuro”, scritto dalla dott.ssa Martina Rossi, Assegnista di Ricerca presso il Learning Sciences institute, è un testo che analizza le tecnologie e le strategie educative più avanzate, offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide della didattica contemporanea. A moderare l’evento sarà Francesco de Palma, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Ungaretti-Madre Teresa di Calcutta” di Manfredonia. L’incontro rappresenta un’occasione per ripensare l’educazione e per rispondere alle sfide del presente e del futuro. La comunità è invitata a partecipare.