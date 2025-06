[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rino Gaetano e la canzone La Ballata di Renzo; fu un’immagine del futuro, come la sua morte avvenuto all’alba del 2 di giugno 1981

”Straordinario autore di ballate sarcastiche, scomode e fuori dal comune. Le sue denunce erano vere e ‘mal sopportate’.



Sballottato in vari ospedali di Roma, Gaetano morì il 2 giugno 1981 come anticipò nella sua canzone ‘La Ballata di Renzo ‘.Testo – fu come una previsione da parte del cantautore…fu la prima canzone scritta da Rino – mai pubblicata – solo dopo il tragico incidente.

Fu quello che gli accadde in quell’ alba che si schiantò con un mezzo pesante contro un camion e andò a finire contro un albero –

Quel giorno Renzo uscì,

Andò lungo quella strada

Quando un auto veloce lo investì

Quell’uomo lo aiutò e Renzo allora partì

Per un ospedale che lo curasse,

Per guarir

Quando renzo morì, io ero al bar

Bevevo un caffè

Quando Renzo morì, io ero al bar,

Al bar con gli amici

Quando Renzo morì, io ero al bar

La strada molto lunga

S’andò al San Camillo

E lì non lo vollero per l’orario.

La strada tutta scura

S’andò al San Giovanni

E li non lo accettarono per lo sciopero.Quando renzo morì, io ero al bar

Bevevo un caffè

Quando Renzo morì, io ero al bar,

Al bar con gli amici

Quando Renzo morì, io ero al bar

Con l’alba,

Le prime luci

S’andò al Policlinico

Ma lo respinsero perché mancava il vice Capo

In alto,

C’era il sole

Si disse che Renzo era morto

Ma neanche al cimitero c’era posto.

Quando renzo morì, io ero al bar

Bevevo un caffè

Quando Renzo morì, io ero al bar,

Al bar con gli amici

Quando Renzo morì, io ero al bar.

A cura di Claudio Castriotta