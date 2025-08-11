Rimini, giovane animatore denuncia:”3 euro all’ora e alloggio con muffa”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rimini, giovane animatore sfruttato e sottopagato denuncia: “3 euro all’ora e alloggio con muffa”

Gilberto, 20 anni, ha raccontato su TikTok la sua esperienza in un hotel 4 stelle di Rimini: paga di 3 euro all’ora e alloggio con pareti ammuffite. Dopo aver lasciato il lavoro, è stato accusato dai gestori di “mancanza di spirito di adattamento”. Il video, in cui denuncia condizioni di lavoro e alloggio “da scappare”, è diventato virale.