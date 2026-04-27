Grande Fratello Vip, Antonella Elia rivela: “Ecco perché non sopporto Valeria Marini”

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Antonella Elia è la prima finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip. La donna è rimasta visibilmente scossa nelle ultime ore quando ha visto entrare nella casa Valeria Marini come ospite. L’ex compagna di Pietro Delle Piane ha dimostrato di non avere un gran rapporto con la showgirl. In un confronto con gli altri inquilini del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha svelato perché non sopporta Valeria Marini. La donna ha dichiarato: “Tra noi ci sono state tante cose non belle. Non parlo solo delle litigate al GF Vip 4, me ne ha combinate tante. Alcune cose sono successe di recente, una cosa grave c’è stata anche poco prima di entrare qui dentro. Su di me ha detto di tutto, anche che odio le donne.” La gieffina ha quindi aggiunto di non approvare i suoi comportamenti, tanto da definirla ipocrita e falsa. La donna ha concluso: “Lei ha il mito di sé stessa, non dà il valore a nessun essere, né maschile, né femminile, per lei noi siamo polvere ai suoi piedi stellari.”

Grande Fratello Vip, Antonella Elia rivela che Valeria Marini ha un segreto

La prima finalista del Grande Fratello Vip ha accusato gli altri inquilini di aver dato un benvenuto troppo caloroso a Valeria Marini, affermando che le ha dato un po’ di fastidio. Antonella Elia ha quindi parlato dell’età della soubrette, dichiarando: “Certo è che io sembro molto più vecchia di lei. Almeno secondo i suoi occhi. Lei dice di sembrare molto più giovane di me. Su questo argomento c’è stato anche un litigio. Comunque non lo so davvero quanti anni abbia, è un segreto, come la mummia di Tutankhamon. Ha un’età indefinita, non si sa quanti secoli abbia“. Non è da escludere che le due donne si scontreranno nel corso della prossima diretta del reality show targato Mediaset.