Rifiuti a Foggia: WWF Foggia chiede trasparenza, responsabilità e il rispetto dei cittadini



Foggia, 10 luglio 2025

Le recenti immagini diffuse e notizie, che mostrano operatori ecologici intenti a mischiare i rifiuti differenziati in fase di raccolta, hanno profondamente indignato la cittadinanza e suscitato reazioni che non possono essere ignorate. Il WWF Foggia esprime forte preoccupazione per quanto documentato e ritiene inaccettabile che simili comportamenti, se confermati, vanifichino gli sforzi quotidiani dei cittadini nel separare correttamente i rifiuti e rappresentino un’offesa all’intelligenza collettiva e all’ambiente.

Al di là delle precisazioni di AMIU, che parla di un “errore isolato”, resta l’urgenza di una riflessione più ampia e strutturale sulla gestione del ciclo dei rifiuti a Foggia. Non è possibile chiedere collaborazione e senso civico ai cittadini se poi si disattendono nei fatti ogni principio di trasparenza ed efficienza. Condividiamo quindi la presa di posizione dell’Assessora all’Ambiente Lucia Aprile che ha assicurato verifiche e approfondimenti sull’accaduto.

Proprio in occasione del recente convegno “Rifiuti a Foggia, ieri, oggi e domani”, organizzato dall’associazione “Quelli del Libro Bianco” e al quale abbiamo partecipato, il WWF Foggia ha chiesto con forza un segnale concreto da parte dell’Amministrazione comunale. La nostra richiesta è stata accolta: l’Assessora all’Ambiente ha pubblicamente dichiarato che il Comune di Foggia si costituirà parte civile nel processo previsto per settembre, che vede coinvolti AMIU e alcuni dirigenti comunali, imputati per presunte irregolarità nell’affidamento della gestione dei rifiuti.

È un passo importante, ma non basta. Servono garanzie, controlli puntuali, una reale trasparenza sugli appalti, sui flussi di rifiuti e sulla loro effettiva destinazione. Nel settore rifiuti Foggia è ferma al 1995, è fondamentale quindi proiettarsi nel 2025 e che i cittadini possano avere fiducia nelle istituzioni e che non si sentano presi in giro mentre si impegnano quotidianamente nella raccolta differenziata.

Il WWF Foggia continuerà a vigilare, a collaborare con i cittadini e a chiedere conto alle istituzioni, perché una gestione virtuosa dei rifiuti non è solo una questione di decoro, ma di giustizia ambientale, equità e legalità.