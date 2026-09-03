Rientro a scuola, al sud i prof chiedono i condizionatori e si chiede slittamento, al nord i genitori chiedono di anticipare

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Il rientro a scuola per milioni di studenti e insegnanti si preannuncia letteralmente bollente. Tra il 7 e il 17 settembre, le campanelle torneranno a suonare in tutte le regioni italiane, ma ad accogliere gli alunni ci sarà la sesta ondata di calore in arrivo sulla Penisola, con temperature che difficilmente scenderanno sotto i 30 gradi. A rendere la situazione critica è un dato allarmante riportato dal Portale unico dei dati della scuola: solo un plesso scolastico su dieci (l’11%) è dotato di sistemi di condizionamento. Inoltre, questi impianti si trovano quasi esclusivamente negli uffici di segreteria e presidenza, lasciando le aule in balia del caldo estremo, spesso mitigate unicamente da qualche ventilatore di fortuna portato da casa.

Di fronte all’emergenza, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato lo stanziamento di 20 milioni di euro destinati alle scuole per l’acquisto di apparecchi e dispositivi di raffrescamento, specificando che si tratta di una misura di emergenza che si affianca ai 3,7 miliardi già investiti per l’efficientamento energetico strutturale degli edifici. La misura ha però scatenato la dura reazione della Flc Cgil: la segretaria Gianna Fracassi ha chiesto di posticipare l’avvio delle lezioni se il caldo dovesse persistere e ha accusato il ministero di aver sprecato i fondi del Pnrr. Secondo i calcoli del sindacato, dividendo i 20 milioni per le 350mila classi statali, si ottiene un misero contributo di circa 57 euro per aula, una cifra appena sufficiente per un ventilatore.

Il problema delle aule infuocate non è solo una questione di comfort, ma di rendimento accademico. Come avverte l’Ocse, le alte temperature influiscono negativamente sia sull’apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti, sia sulla continuità del percorso scolastico.

A fronte di questa situazione, le amministrazioni locali stanno cercando soluzioni in ordine sparso, evidenziando le profonde differenze sul territorio nazionale. In Puglia, ad esempio, il sindaco di Stornara (in provincia di Foggia), Roberto Nigro, ha inviato una lettera al presidente della Regione, Antonio Decaro, chiedendo formalmente di posticipare l’apertura delle scuole o di consentire ai Comuni di ritardare la ripresa delle lezioni per tutelare la salute di studenti e personale.

Curiosamente, mentre al Sud si chiede di far slittare l’inizio della scuola a causa dell’afa, in molte realtà del Nord si sta sperimentando un approccio diametralmente opposto. In Emilia-Romagna, ben 42 Comuni hanno predisposto un piano per anticipare l’inizio delle attività scolastiche per i bambini delle primarie (dai 6 agli 11 anni).Questa apertura anticipata è stata resa possibile grazie all’impiego di educatori qualificati e al supporto delle cooperative, che hanno accolto i bambini tra i banchi prima del tempo.Questa iniziativa punta a facilitare la ripresa graduale del percorso educativo attraverso attività laboratoriali e relazionali, fornendo al contempo un prezioso supporto alle famiglie lavoratrici prima dell’avvio ufficiale dell’anno scolastico.