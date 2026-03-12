[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ricordo quando i calciatori del Manfredonia, andavano in ritiro a Siponto il sabato (’67- ’68)

Manfredonia CALCIO stagione ’67 – ’68, promozione in IV serie, come si diceva in quegli anni, oggi chiamata serie D.

Nella foto voluta dall’Arcivescovo Andrea Cesarano, che l’ invitò nella Curia Vescovile, per la benedizione del prestigioso risultato.Noi bambini del Villaggio Sant’Andrea si andava, ricordo bene come se fosse oggi, a piedi a Siponto il sabato di primo pomeriggio dall’autunno alla primavera inoltrata, tempo permettendo.

Sapevamo ,che la squadra del Manfredonia Calcio, si recava in quel luogo per il ritiro settimanale; questo per l’aria pulita e salutare che si respirava. I giocatori camminavano rilassati e scherzosi in compagnia dei tecnici e dirigenti, riposandosi prima della gara domenicale. Della formazione facevano parte alcuni calciatori manfredoniani: il grande talento Marjio u nerjie Guerra, che dopo un trasferimento in Sicilia rimase lì per motivi di famiglia (ora purtroppo scomparso lo scorso anno nella sua amata Sicilia.

Il grande centravanti Saverio Castriotta e Alessandro per tutti Sasà Cisternino. Il pomeriggio lo si passava all’insegna delle domande che li facevamo e i giocatori alle nostre richieste ci facevano autografi.

Il valore di quel tempo era esemplare, le cose che ci circondavano erano di dignità e di rispetto, mi viene in mente ancora il folto boschetto della pineta di Siponto, accompagnata da quell’odore pulito del mare. Poi i calciatori, andavano via e noi ritornavamo a casa in un clima di un sogno nuovo.

di Claudio Castriotta

