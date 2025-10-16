[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Riconoscimento per la New Generation Wind Orchestra



📌Un riconoscimento che guarda al futuro.

La NEW GENERATION WIND ORCHESTRA ha ottenuto il PRIMO PREMIO ASSOLUTO al MusicArte Internationale Festival & Competition 2025 – Online Edition

Un risultato che valorizza il percorso artistico dell’orchestra, frutto di dedizione, ricerca e passione condivisa.

Questo primo importante traguardo conferma la solidità di un cammino costruito nel tempo e apre nuove prospettive di crescita e ispirazione per il futuro, nel segno della qualità e dell’eccellenza musicale.