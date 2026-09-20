Reazione a Catena, sconfitte le Pappardelle: la caduta delle dee

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Le Pappardelle non sono più le campionesse di Reazione a Catena. Il trio toscano formato da Carolina, Francesca e Maria Giulia è stato eliminato nella puntata di oggi, 20 settembre 2026. A interrompere il loro lungo regno sono state le Nonno Rock, squadra pugliese composta da Arianna, Lidia e Martina: le prime due sono sorelle gemelle, mentre Martina è la loro cugina. Il nome del trio è un omaggio al nonno Rocco, da cui nasce il simpatico gioco di parole. Le Pappardelle lasciano il programma dopo una straordinaria cavalcata iniziata il 3 agosto. In quasi due mesi le tre ragazze hanno conquistato una vincita complessiva vicina ai 300mila euro. L’eliminazione è stata accompagnata da un lungo e caloroso applauso del pubblico in studio e anche Pino Insegno ha rivolto loro parole affettuose, rendendo ancora più emozionante il momento dell’addio. Le Nonno Rock, invece, hanno subito festeggiato il loro esordio con una prima vincita, seppur contenuta.

Le Nonno Rock partono con 836 euro

Il passaggio di consegne è arrivato nel corso dell’Intesa Vincente, dove le Nonno Rock sono riuscite a superare le Pappardelle arrivando a quota 10 e conquistando così l’accesso alla fase finale. La nuova squadra pugliese ha poi affrontato l’a Catena conclusiva’Ultima Catena riuscendo a trovare la parola “Secolare”, portando a casa 836 euro. Una cifra certamente lontana dai grandi bottini conquistati solitamente dalle Pappardelle, ma per Arianna, Lidia e Martina si tratta soltanto del primo giorno da campionesse. Nei prossimi appuntamenti avranno infatti la possibilità di incrementare il montepremi e, soprattutto, di dimostrare se possono dare vita a un nuovo lungo percorso nel programma di Rai 1. Per le Pappardelle, invece, resta una delle esperienze più significative della stagione di Reazione a Catena: quasi due mesi da protagoniste e quasi 300mila euro complessivi, prima di salutare lo studio tra gli applausi del pubblico. Un’uscita di scena che, numeri alla mano, difficilmente passerà inosservata.

Il record e l’affetto del pubblico

Le Pappardelle lasciano quindi Reazione a Catena dopo aver scritto una pagina importante nella storia del programma. Carolina, Francesca e Maria Giulia non sono state soltanto campionesse di grande continuità, ma hanno anche diviso il pubblico sui social: accanto a tantissimi telespettatori che le hanno sostenute e applaudite puntata dopo puntata, non sono mancate le critiche di chi avrebbe preferito vedere nuovi concorrenti al loro posto. Una contrapposizione che, nel bene e nel male, dimostra quanto il trio sia riuscito a lasciare il segno. Il dato più significativo, però, resta quello del campo: le Pappardelle hanno superato il precedente record dei Tre Denari, diventando il trio più longevo nella storia di Reazione a Catena. Un primato che resterà alle tre simpatiche (e brillanti) ragazze toscane anche dopo il loro addio al programma.

Fonte: Facebook

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