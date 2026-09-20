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Manfredonia-Ebolitana 3-0, Ciaramella: “Siamo un gruppo forte nella testa”

“L’Ebolitana ci ha messo in difficoltà nei primi 20 minuti, hanno giocato uomo su uomo. Poi dopo abbiamo alzato il baricentro ed abbiamo meritato la vittoria” così il tecnico del Manfredonia ai microfoni del club dopo il 3-0 ai campani.

“Un plauso ai ragazzi che hanno reagito senza la mia guida in panchina: si sono sentiti responsabili e nelle condizioni di poter dare il massimo, è un gruppo forte nella testa. I centrali di difesa hanno fatto una prestazione super, ma dobbiamo migliorare un po’ coi terzini” dice l’allenatore del Manfredonia “Non buttiamo mai la palla, dobbiamo essere padroni del campo. Avere tanti elementi ci dà la possibilità di cambiare interpreti e modi di gioco”.

“Domenica ad Ischia sarà difficile, dovremmo portarci l’elmetto: sarà un’impresa portare via punti da lì. Non siamo manco al 50% della possibilità di crescita di questa squadra”.