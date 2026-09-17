Il Paradiso delle Signore, Umberto e Carla vicini: la reazione di Adelaide

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Umberto Guarnieri e Carla Corsi continuano ad avvicinarsi nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. Dopo l’ingresso della donna nella Galleria Milano Moda, tra i due si è creato un rapporto sempre più stretto e quello che inizialmente sembrava soprattutto un legame legato agli affari sta assumendo sfumature più personali. Carla è diventata socia di Umberto alla GMM e, grazie all’accordo raggiunto, anche suo figlio Iacopo ha ottenuto un posto importante nella maison. Nel frattempo, il commendatore ha iniziato a lasciarsi andare maggiormente alla presenza della nuova socia; la conferma arriva al Circolo, dove i due partecipano insieme al torneo di scacchi. Adelaide assiste alla scena e comprende immediatamente che tra loro esiste una sintonia particolare: la contessa non riesce infatti a nascondere il proprio turbamento davanti a quella complicità. La situazione assume un peso ancora maggiore considerando il rapporto tormentato che continua a legarla a Umberto e le prossime puntate potrebbero trasformare questa nuova vicinanza in una delle storyline più interessanti della stagione.

Un’intesa che non lascia indifferente Adelaide

L’arrivo di Carla ha modificato rapidamente gli equilibri attorno a Umberto. La donna non è soltanto entrata nella Galleria Milano Moda come socia, ma si è ritrovata a occupare uno spazio sempre più importante nella quotidianità del commendatore.

La svolta si nota soprattutto nella puntata che andrà in onda oggi 17 settembre. Dopo alcuni momenti trascorsi insieme, Umberto e Carla arrivano al Circolo per partecipare al torneo di scacchi. È proprio in questa circostanza che Adelaide si rende conto della particolare sintonia che si è instaurata tra i due.

La reazione della contessa è significativa: Adelaide osserva, intuisce qualcosa e appare turbata. Non si tratta necessariamente della conferma di un sentimento romantico tra Umberto e Carla, perché le anticipazioni non parlano ancora di un innamoramento vero e proprio. Il punto è piuttosto il modo in cui Carla sta progressivamente conquistando spazio nella vita del commendatore.

Il Paradiso delle Signore: Carla diventa un punto di riferimento per Umberto

A rendere la situazione ancora più interessante sono gli sviluppi immediatamente successivi. Nelle anticipazioni della puntata del 18 settembre, Umberto attraverserà infatti un momento di profondo sconforto e sarà proprio Carla a offrirgli il proprio sostegno. La donna comincerà a essere per Umberto una persona alla quale rivolgersi anche nei momenti difficili.

Al momento non c’è la certezza di una nuova coppia, ma gli autori stanno costruendo progressivamente una vicinanza che potrebbe avere conseguenze importanti.

E Adelaide, osservando questa evoluzione da vicino, potrebbe presto essere costretta a fare i conti con una presenza che non sembra più soltanto una questione di affari.

Ricordiamo che Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni da lunedì a venerdì su Rai1 alle ore 16:00.

FONTI:

Gazzetta.it

Raiplay

TVSerial.it

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