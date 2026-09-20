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Foggia, contro l’Inter U23 arriva la sconfitta

Nuova sconfitta del Foggia a Sesto San Giovanni contro l’Inter U23.

I ragazzi di Vecchi vanno subito sotto per il gol di Merdji, ma hanno la forza di controbattere nel giro di pochissimi minuti con Milani e di chiudere il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di Fumagalli, che sfrutta un incredibile errore di Seck. Nella ripresa l’Inter U23 cala il tris con Avitabile, e nel finale resiste all’assalto dei rossoneri, oggi in maglia bianca: il colpo di testa di Ravasio arriva troppo tardi, finisce 3-2.