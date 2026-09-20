Sport Manfredonia
Il Manfredonia schianta l’Ebolitana al Miramare
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Il Manfredonia schianta l’Ebolitana al Miramare
MANFREDONIA – Prima vittoria in campionato del Manfredonia che al Miramare batte 3-0 l’Ebolitana dell’ex mister Pezzella.
Sono gli ospiti a partire meglio nei primi 20′, ma i sipontini prendono campo e, dopo un paio di occasioni fallite, trovano la rete con Santarpia che sfrutta un errore della retroguardia ed infila Esposito.
Nella ripresa lo stesso Santarpia si procura un rigore che Sainz-Maza trasforma dopo appena 3′: è la prima rete dello spagnolo con la maglia del Manfredonia.
Chiude i conti il neo entrato Balba che fulmina in diagonale il portiere ospite al 64′.
Al 94′ la festa è completa: Fajt neutralizza il rigore di Bolo: termina 3-0.