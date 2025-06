[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rassegna Musicale InConcerto: Il Violino Virtuoso a San Giovanni Rotondo

Il violinista russo Vadim Tchijik ospite del quarto appuntamento della manifestazione artistica.

Il Violino Virtuoso è il titolo del concerto in programma nella suggestiva cornice della chiesa di Sant’Orsola a San Giovanni Rotondo, venerdì 13 giugno alle ore 20, nel cartellone artistico della 21esima edizione della Rassegna Musicale Internazionale InConcerto (diretta e ideata dal Maestro Luciano Pompilio).

Il violinista russo Vadim Tchijik è un nome che risuona nel mondo della musica classica come sinonimo di talento e virtuosismo. Il violinista ha conquistato il cuore del pubblico e della critica con le sue esibizioni straordinarie, è vincitore di numerosi premi internazionali, tra cui segnaliamo i prestigiosi concorsi N. PAGANINI a Genova e Premio speciale 2000, P. I. TCHAIKOVSKI

a Mosca, R. LIPIZER a Gorizia, considerati i più importanti riconoscimenti per i violinisti di tutto il mondo.

Ha iniziato lo studio del violino all’età di sei anni e ha tenuto il suo primo concerto all’età di otto anni. Ha terminato gli studi con la menzione “Eccellente” presso la Central Special School of Music del Conservatorio Tchaikovsky di Mosca. Ha poi perfezionato le sue competenze in Francia, Germania e Stati Uniti.

Suona un violino di Ferdinando Gagliano costruito a Napoli nel 1775.

Vadim Tchijik, è un violinista di grande talento, con una tecnica eccezionale” Ivry Gitlis Consi- derato uno dei migliori violinisti della sua generazione, “Già Maestro” secondo la rivista Diapason, Conduce una carriera internazionale come solista esibendosi con prestigiose Orchestre Sinfoniche, Sotto la direzione di famosi direttori e tiene numerosi recital in più di trenta paesi in Europa così come in Asia, America Latina, Canada e gli Stati Uniti.

“Sarà un concerto che metterà in risalto anche la sacralità del luogo che ci ospita, ricordiamo che la Chiesa di Sant’Orsola è un vero e proprio gioiello culturale del nostro territorio, Questa chiesa sorse nel XVI-XVII secolo per volontà del sacerdote don Giovanni Donato Verna, interamente affrescata dall’artista milanese Natale Penati; annovera tra i suoi tesori l’organo cinquecentesco, rivestito di cornici e cimose in oro bianco e argento e tele di scuola napoletana. Restaurato nel 1986 ci farà vivere un vero e proprio viaggio indietro nel tempo grazie all’ artista che abbiamo deciso di invitare per questo nuovo appuntamento” precisa il direttore artistico della Rassegna, m. Luciano Pompilio.

Durante il concerto di venerdì sera il pubblico avrà l’onore di poter godere di un programma magistrale dedicato da Bach, con la famosa Ciaccona per violino, a Paganini con alcuni capricci, capolavori assoluti che il pubblico certamente saprà apprezzare.

“Non sempre è facile portare tra il pubblico un repertorio così variegato e allo stesso tempo non comune,” dichiara il Direttore Artistico della Rassegna, il M° Luciano Pompilio, in occasione della presentazione della serata, “ per questo abbiamo voluto affidare l’interpretazione di compositori come Bach, o lo stesso e più famoso Paganini, o ancora Sarasate e Kreisler a un fuoriclasse come Vadim, che oltre a conoscere alla perfezione i componimenti proposti, mette al servizio del pubblico la sua solidissima tecnica ed il suo innato talento”.

Appuntamento pertanto venerdi 13 giugno alle ore 20.00 presso la chiesa di Sant’Orsola a San Giovanni Rotondo

Info: info@duocaputopompilio.com