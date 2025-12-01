Rasha Younes, commoventi rivelazioni al Grande Fratello: c’entra la morte del padre

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rasha Younes non si sta lasciando sfuggire molti dettagli sul suo passato al Grande Fratello, cerca sempre di mostrarsi forte ma durante una chiacchierata con Omer Elomari ha mostrato una grande fragilità.

Cosa ha raccontato al gieffino? Ha parlato della grande sofferenza provata quando il padre si è ammalato, l’uomo è morto pochi mesi dopo a causa di un tumore e per la sua famiglia è stato davvero difficile. Lei aveva quattordici anni quando ha perso il padre, ma ha dovuto reagire in fretta per il bene della sua famiglia, infatti ha iniziato subito a lavorare per occuparsi di loro.

Il doloroso racconto di Rasha Younes al Grande Fratello: cosa ha detto ad Omer

In pochi mesi la gieffina ha visto il padre spegnersi a causa della malattia, per loro è stato un vero e proprio shock. Speravano che sarebbe riuscito a guarire ma proprio quando sembrava stare meglio è tornato a casa ed è morto davanti a loro. Lei non riusciva più a dormire, temeva che sarebbe successo qualcosa anche alla madre.

Fino all’età di 18 anni Rasha Younes ha vissuto un incubo, nessuno aveva tempo di prendersi cura di lei ed è per questo che ha dovuto elaborare il dolore da sola. Sono passati molti anni, al gieffino ha detto che ora sopravvive ma non riesce più a piangere. Sono state rivelazioni molto toccanti quelle della gieffina che hanno fatto comprendere a Omer molte cose di lei.