Grande Fratello, l’atteggiamento di Rasha preoccupa Omer: “Sei distaccata e mi eviti”

Momento di sconforto per Rasha Younes al Grande Fratello, il suo atteggiamento sta facendo preoccupare Omer Elomari perché ha notato un certo distacco da parte sua.

Oggi i concorrenti stanno facendo la pizza napoletana con Davide Civitiello, la gieffina però ad un certo punto ha sentito l’esigenza di recarsi in giardino per stare un po’ da sola. Mentre fumava è apparsa alquanto pensierosa, in pensiero per lei Omer Elomari l’ha raggiunta per chiederle se stava bene.

Rasha giù di morale al Grande Fratello allontana Omer: lui nota il suo distacco

La gieffina al suo compagno di avventura ha detto che stava bene, semplicemente ha dormito male e ha bisogno di stare un po’ da sola per riprendersi. Lui è apparso preoccupato a causa del suo stato d’animo e ha provato più volte a farla aprire ma è stato del tutto inutile.

Rasha Younes ha detto al gieffino di non perdere dentro perché quando sta così non parla, gli ha poi detto di tornare dentro e che lei lo avrebbe raggiunto dopo essersi rilassata un po’. Più volte gli ha detto che si sarebbe ripresa da sola, lui le ha detto: “Oggi sei stranissima, distaccata e mi eviti. Non parli con me”. Lei gli ha detto che non lo sta evitando, ma ha bisogno di stare un po’ tranquilla, a quel punto lui le ha ribadito che può contare su di lui quando vuole, dopodiché è tornato dentro la casa.