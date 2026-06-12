Anffas Manfredonia porta "Pinocchio" al Teatro Lucio Dalla

L'associazione Anffas Manfredonia presenta la commedia musicale Pinocchio. Scritta e diretta da Vincenzo Masotti, la commedia sarà portata in scena al Teatro Comunale Lucio Dalla sabato 13 giugno dai...

L'associazione Anffas Manfredonia presenta la commedia musicale Pinocchio. Scritta e diretta da Vincenzo Masotti, la commedia sarà portata in scena al Teatro Comunale Lucio Dalla sabato 13 giugno dai ragazzi dell'Anffas affiancati dai volontari. La serata, presentata da Stefania Fortunato, con la partecipazione della cantante Sipontina Prencipe, sarà arricchita da esibizioni di musicoterapia a cura della maestra Arianna La torre e danzaterapia a cura della maestra Carmela Prioletti. Prezioso si è rivelato il contributo dalle sarte volontarie che hanno confezionato gli abiti utilizzati dagli attori.

"Non sono mancate le difficoltà, ma insieme al lavoro degli attori, di Annarita Ciuffreda, Raffaele Bisceglia, Vincenzo Masotti e dei volontari che ogni giorno hanno dedicato con amore e disponibilità il proprio tempo, ce l’hanno fatta." ha dichiarato l'Anffas di Manfredonia.

Lo spettacolo conferma l’impegno dell’associazione nella promozione, sul territorio, di iniziative che mettono al centro l’inclusione, la condivisione e la creatività.