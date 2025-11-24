Grande Fratello, Rasha vuole chiudere con Omer? “Ho bisogno di leggerezza”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non è ancora nata una vera e propria storia d’amore tra Rasha Younes e Omer Elomari ma sembra che lei si sia già stancata di lui. In molte occasioni è apparsa infastidita dal suo atteggiamento, ciò potrebbe spingerla a prendere le distanze da lui.

Durante uno sfogo con Anita nella casa più spiata dagli italiani la gieffina ha chiaramente lasciato intendere che il gieffino siriano le sta troppo addosso. Ha provato a fargli capire che non deve sempre proteggerla al Grande Fratello e che entrambi devono pensare al loro percorso.

Rasha stanca di Omer al Grande Fratello? Cosa ha detto la gieffina nella casa

Alla sua compagna di avventura la gieffina ha detto che sta bene con Omer Elomari, però non vuole che il percorso di uno intacchi quello dell’altro. Nella casa non vuole avere dei nemici anche se è consapevole del fatto che parlerà solo con alcuni di loro fuori.

Rasha Younes tra le varie cose ha detto: “Io ho bisogno di leggerezza“, a detta sua il gieffino è una pentola a pressione perché tende ad opprimere le sue debolezze e le negative emozioni che sta provando al Grande Fratello. Ne ha parlato anche con il gieffino, al quale ha detto che in diversi momenti aveva bisogno di leggerezza ma lui le ha fatto provare solo pesantezza.