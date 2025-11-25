Grande Fratello, Rasha replica all’ex: “Ha sempre cercato di spezzarmi, mi ha pure messo le mani addosso”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nei giorni scorsi Manuel Milano, l’ex fidanzato di Rasha Younes, ha rilasciato un’intervista durante la quale si è lasciato sfuggire duri attacchi contro di lei. Tra le varie cose ha fatto sapere che è una bugiarda e un’arrivista, per lei avrebbe speso moltissimi soldi.

L’ha definita una persona cinica, ha anche messo in dubbio l’interesse che lei prova per Omer Elomari dicendo che lo sta solo prendendo in giro. Ieri sera durante la decima puntata del Grande Fratello l’ex gieffina è venuta a conoscenza delle dichiarazioni rilasciate dall’ex fidanzato e si è non poco infastidita. Rasha Younes ha fatto sapere che si tratta di una persona super tossica, lei prendeva sempre le distanze dal suo stile di vita. Ha poi assicurato che glieli lanciava dietro quando provava a comprarla con orologi e altro.

Rasha Younes smentisce le parole dell’ex fidanzato e lo attacca al Grande Fratello: cosa ha detto la gieffina

La gieffina ieri sera nella casa più spiata dagli italiani riferendosi all’ex fidanzato ha raccontato che cercava sempre di spezzarla perché voleva avere il controllo su di lei. Dopo aver negato le sue parole ha detto che provava in tutti i modi a toglierle l’indipendenza.

Rasha Younes ha poi svelato: “Mi ha messo pure le mani addosso una volta. Mi ha detto che stava con me perché ero un trofeo, mi diceva che mi amava quanto mi odiava perché non riusciva ad avere il controllo su di me”. La gieffina si è detta felice di essere riuscita a riprendere in mano la sua vita e ci ha tenuto a ribadire che non gli ha mai chiesto nulla, lei faceva quattro lavori. Ha poi aggiunto che non è affatto ricco e che a Roma sanno cosa fa e qual è il suo passato, a detta sua è una persona schifosa.