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Raimondo Todaro svela perché non ha parlato della fidanzata al Grande Fratello Vip: “Preferivo…”

Perché Raimondo Todaro non ha parlato della fidanzata al Grande Fratello Vip? L'ex gieffino fa chiarezza dopo il reality.

Sara Fonte27 Maggio 2026
Raimondo Todaro svela perché non ha parlato della fidanzata al Grande Fratello Vip
Raimondo Todaro (Screen Mediaset Infinity)
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Raimondo Todaro al Grande Fratello Vip è riuscito a farsi apprezzare da moltissimi telespettatori, infatti è rimasto nella casa fino alla fine e si è aggiudicato il terzo posto.

Durante l’esperienza che ha vissuto nella casa più spiata dagli italiani ha parlato del rapporto con la sua ex moglie Francesca Tocca, dei suoi allievi e di altre vicende personali ma in molti si sono chiesti come mai non abbia rivelato quasi nulla sulla sua fidanzata. Il ballerino ci ha tenuto a proteggere la sua privacy, ne ha parlato lui stesso in un’intervista che ha rilasciato a Il Messaggero a pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip.

Perché Raimondo Todaro non ha parlato della fidanzata al Grande Fratello Vip? L’ex gieffino fa chiarezza

Il ballerino ha spiegato che lui e la fidanzata lo avevano già concordato prima che varcasse la porta rossa del Grande Fratello Vip. Ha poi aggiunto: Preferivo tenerla fuori perché non volevo invischiarla in questo mondo. Sono contento di essermi comportato così“.

Dopo il reality Raimondo Todaro ha rivisto anche l’ex moglie e si sono riabbracciati, per l’ennesima volta ha ribadito che per lui resterà sempre una persona importante. Per quanto riguarda invece la sua amicizia con Francesca Manzini quando gli hanno chiesto se è stata un’ancora di salvataggio nella casa ha detto che non lo è stata solo lei manche Raul, Renato, Nicolò e alla fine anche Marco. Sull’imitatrice ha aggiunto: “Si è parlato tanto di noi, non so se davamo fastidio, ma ci facevamo i fatti nostri”.

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Sara Fonte27 Maggio 2026