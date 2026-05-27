Raimondo Todaro svela perché non ha parlato della fidanzata al Grande Fratello Vip: “Preferivo…”

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Raimondo Todaro al Grande Fratello Vip è riuscito a farsi apprezzare da moltissimi telespettatori, infatti è rimasto nella casa fino alla fine e si è aggiudicato il terzo posto.

Durante l’esperienza che ha vissuto nella casa più spiata dagli italiani ha parlato del rapporto con la sua ex moglie Francesca Tocca, dei suoi allievi e di altre vicende personali ma in molti si sono chiesti come mai non abbia rivelato quasi nulla sulla sua fidanzata. Il ballerino ci ha tenuto a proteggere la sua privacy, ne ha parlato lui stesso in un’intervista che ha rilasciato a Il Messaggero a pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip.

Perché Raimondo Todaro non ha parlato della fidanzata al Grande Fratello Vip? L’ex gieffino fa chiarezza

Il ballerino ha spiegato che lui e la fidanzata lo avevano già concordato prima che varcasse la porta rossa del Grande Fratello Vip. Ha poi aggiunto: “Preferivo tenerla fuori perché non volevo invischiarla in questo mondo. Sono contento di essermi comportato così“.

Dopo il reality Raimondo Todaro ha rivisto anche l’ex moglie e si sono riabbracciati, per l’ennesima volta ha ribadito che per lui resterà sempre una persona importante. Per quanto riguarda invece la sua amicizia con Francesca Manzini quando gli hanno chiesto se è stata un’ancora di salvataggio nella casa ha detto che non lo è stata solo lei manche Raul, Renato, Nicolò e alla fine anche Marco. Sull’imitatrice ha aggiunto: “Si è parlato tanto di noi, non so se davamo fastidio, ma ci facevamo i fatti nostri”.