Stefano De Martino corre da Belen dopo il malore: rinviate le registrazioni di Affari Tuoi

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Sta facendo non poco discutere la vicenda di cui si è resa protagonista Belen Rodriguez ieri, in seguito ad malore è stata portata in ospedale e in un momento così delicato per lei ha potuto contare sulla vicinanza dell’ex marito, Stefano De Martino.

Negli anni sono state tante le turbolenze nate nel loro rapporti, ma nonostante le varie rotture e le riconciliazioni sono riusciti a mantenere un ottimo rapporto, soprattutto per il bene del figlio Santiago. Sabato mattina la conduttrice non si è sentita bene, i vicini di casa sentendo che chiedeva aiuto hanno chiamato i soccorsi. Diversi sono i dettagli emersi nelle ultime ore, tra questi è venuto a galla che i vigili del fuoco sono intervenuti per forzare la porta dal momento che Belen Rodriguez non apriva.

Stefano De Martino ha saltato le registrazioni di Affari Tuoi per correre da Belen Rodriguez

La conduttrice argentina è stata trovata in stato confusionale, Fanpage fa sapere che Stefano De Martino è stato subito avvisato quando sono arrivati i soccorsi a casa della sua ex moglie e lui si è precipitato da lei per starle accanto. Sembra che anche lui abbia contribuito a convincerla ad andare in ospedale.

Fanpage ha poi rivelato che per stare vicino a Belen Rodriguez il conduttore ha deciso di rimandare le registrazioni delle nuove puntate di Affari Tuoi in programma per quel giorno, queste verranno però recuperate al più presto. Su Vanity Fair si legge invece che oltre a De Martino anche Cecilia Rodriguez si è precipitata dalla sorella.